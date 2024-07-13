На Украине сообщили о взрыве в Днепре

В украинском городе Днепре произошел взрыв на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Зеркало недели».

«Днепр, местные паблики сообщают о взрыве», — говорится в публикации.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 12:30 (мск) тревога звучит в Днепропетровской и Харьковской областях.

Несколькими часами ранее телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в районе города Харькова на востоке Украины.

Утром 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ночью в районе города Полтавы в центре Украины произошел сильный взрыв. Как он сказал, соответствующие звуки раздались со стороны военного аэродрома в пригороде.

После происшествия территорию воздушной гавани и прилегающих к ней объектов оградили блокпостами. Кроме того, в сторону аэродрома выехали машины скорой помощи.

До этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о повреждении инфраструктуры в городе Никополе. Но он решил не уточнять, о каком именно сооружении идет речь.

Ранее за ночь на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области зафиксировали более 270 взрывов.