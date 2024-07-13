В России могут ввести пожизненный срок за участие в мятеже

В Госдуму внесен законопроект, подразумевающий пожизненное лишение свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, которое повлекло смерть человека или другие тяжкие последствия. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В проекте предлагается разделить уголовную ответственность в зависимости от степени вовлеченности в преступление и от тяжести последствий мятежа. Так, за его организацию или руководство им для «свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ» либо нарушение территориальной целостности страны предлагается срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже — от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

В случае, если мятеж повлек смерть человека или иные тяжкие последствия, в документе предлагается либо пожизненное лишение свободы, либо срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период от двух до пяти лет.

Проект также подразумевает освобождение от уголовной ответственности, если участник мятежа способствовал предотвращению «дальнейшего ущерба интересам РФ».

В конце июня газета «Ведомости» писала, что после вооруженного мятежа, организованного Евгением Пригожиным, правительство России планирует ужесточить ответственность за подобные преступления в Уголовном кодексе.

Ранее связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали накануне годовщины мятежа ЧВК «Вагнер».