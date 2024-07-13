Бортовые самописцы упавшего «Суперджета» доставили в лабораторию

Бортовые самописцы упавшего в Московской области самолета Sukhoi Superjet 100 вечером 12 июля доставили в лабораторию, их состояние удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Самописцы пригодны к расшифровке, но в результате крушения пострадали», — сказал собеседник агентства.

Расшифровка «черных ящиков» начнется 15 июля в лаборатории.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что Sukhoi Superjet 100 выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии обнаружили черные ящики или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.

Ранее в авиационных службах рассказали, куда должен был лететь рухнувший в Московской области самолет.