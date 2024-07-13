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Москвичей предупредили о сильных дождях 14 июля

Позднякова: до 25 мм осадков может выпасть в отдельных районах Москвы 14 июля

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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

До 25 мм осадков может выпасть в отдельных районах Москвы 14 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии с небольшим дождем, а днем пройдет холодный фронт. В среднем на город выпадет 6-14 мм осадков, а местами и 25», — написала она.

Специалист не исключила грозу и град. Порывы ветра при этом могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Воскресенье будет не лучшим днем для желающих сплавляться по рекам, при грозе на воде особенно опасно!» — предупредила Позднякова.

До этого Росгидрометцентр пообещал жару до +31℃ и переменную облачность в Москве 13 июля.

На прошлой неделе синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в России за одни сутки зафиксировали сразу 39 рекордов жары.

В частности, специалист рассказал, что в Москве обновился температурный рекорд 1890 года, 2 июля в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. До этого рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Брянске, Твери, Туле, Владимире, Владивостоке, Вологде.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице спадет жара.

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