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Россиянка продала две квартиры, взяла кредит, деньги у знакомых и отдала мошенникам

В Уфе женщина перевела мошенникам 10 млн рублей

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Shutterstock

Жительница Уфы отдала мошенникам крупную сумму, поверив звонкам «правоохранителей». Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой россиянки, аферисты связались с ней через мессенджер и представились сотрудниками ФСБ, позже к ней обратились «работники Центробанка». По словам неизвестных, деньги женщины и ее имущество находились в опасности, так как кто-то получил доступ к ним.

Неизвестные вынудили россиянку продать две квартиры. После этого, по рекомендации аферистов, женщина взяла кредит на сумму более 3,7 миллионов рублей. Эти деньги, средства от продажи жилья и еще 600 тысяч рублей она направила мошенникам. Последнюю сумму она заняла у знакомых.

Россиянка предполагала, что переводит деньги на безопасный счет, но позже поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В МВД напомнили о том, что подобные звонки не поступают от правоохранительных органов. В случае, если неизвестные представляются работниками ведомств и убеждают перевести деньги, стоит прервать разговор и обратиться в полицию.

Ранее россиянин лишился 15 млн рублей, решив продлить срок работы сим-карты.

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