В Херсонской области из-за желудочно-кишечной инфекции умерли 13 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказали в пророссийском подполье Херсона.

Уточняется, что в 123-ю украинскую бригаду, расквартированную на правом берегу Днепра, направили медицинских работников, поскольку примерно 10 июля среди ее личного состава зафиксировали скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией.

«13 человек из числа военнослужащих бригады уже скончались, в критическом состоянии находятся еще порядка 80 военных, включая офицеров», — отметил собеседник агентства.

До этого пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне вспыхнула холера из-за того, что украинские власти после теракта на Каховской ГЭС не провели санитарную обработку территории. Он добавил, что среди прочего немаловажную роль сыграло засорение русла Днепра и его протоков результатами военных действий в регионе.

Ранее в Дагестане более 270 человек обратились к врачам из-за кишечной инфекции.