Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области из-за вспышки кишечной инфекции умерли 13 украинских военных

РИА Новости: 13 солдат ВСУ умерли из-за инфекции на правом берегу Днепра

close
100%
Alina Smutko/Reuters

В Херсонской области из-за желудочно-кишечной инфекции умерли 13 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказали в пророссийском подполье Херсона.

Уточняется, что в 123-ю украинскую бригаду, расквартированную на правом берегу Днепра, направили медицинских работников, поскольку примерно 10 июля среди ее личного состава зафиксировали скачок заболеваемости неустановленной желудочно-кишечной инфекцией.

«13 человек из числа военнослужащих бригады уже скончались, в критическом состоянии находятся еще порядка 80 военных, включая офицеров», — отметил собеседник агентства.

До этого пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне вспыхнула холера из-за того, что украинские власти после теракта на Каховской ГЭС не провели санитарную обработку территории. Он добавил, что среди прочего немаловажную роль сыграло засорение русла Днепра и его протоков результатами военных действий в регионе.

Ранее в Дагестане более 270 человек обратились к врачам из-за кишечной инфекции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами