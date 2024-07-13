В Подмосковье нашли тела членов экипажа упавшего «Суперджета»

Сотрудники оперативных служб обнаружили тела людей, находившихся на борту упавшего в Московской области пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены», — рассказал источник агентства.

В материале отмечается, что теперь специалистам предстоит провести опознание тел. Для этого их отправят на генетическую экспертизу.

Крушение самолета произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже стало известно, что Sukhoi Superjet 100 выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. К вечеру на месте трагедии нашли черные ящики или бортовые самописцы, расшифровка которых должна помочь установить причины ЧП.

Ранее в авиационных службах рассказали, куда должен был лететь рухнувший в Московской области самолет.