Украина привлекла аварийную помощь из Польши на фоне дефицита энергомощностей

За последние сутки Украина привлекла аварийную помощь из Польши в связи со значительным дефицитом мощности в энергосистеме страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского минэнерго.

Согласно сообщению в Telegram-канале ведомства, аварийная помощь из энергосистемы Польши также привлекалась и 13 июля.

10 июля сообщалось, что Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме привлекала аварийную помощь из Словакии.

А недавно стало известно, что власти Молдавии готовы обеспечить поставки электроэнергии на Украину в обмен на газ.

До этого глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью изданию «Украинская правда» писал, что количество электроэнергии, получаемой Украиной из стран Европейского союза, резко сократилось из-за возросшего потребления на фоне жаркой погоды в Европе. В «Укрэнерго» также заявляли о планах рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы.

Ранее на Украине рассказали, когда может упасть энергосистема страны.