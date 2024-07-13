Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автобус с туристами перевернулся в Турции

Hürriyet: туристический автобус перевернулся в турецкой Мугле

Автобус с туристами перевернулся в провинции Мугла, на юго-западе Турции, пострадали несколько человек, четверо — получили серьезные ранения. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Авария произошла в поселке Акьяка. Отмечается, что водитель автобуса не смог затормозить, в результате чего транспортное средство столкнулось сначала с пекарней, а потом со стеной дома.

В центр экстренной помощи о случившемся сообщили очевидцы происшествия. После чего медицинские и пожарные бригады в короткие сроки прибыли на место ЧП, пострадавших увезли в близрасположенные больницы.

Предварительная причина ДТП — неисправность тормозов.

3 июля в еще одном турецком городе произошла авария с туристическим автобусом. На этот раз Манавгате в ДТП попало транспортное средство с туристами из России и Белоруссии. Водителя с тяжелыми травмами доставили, а также нескольких пассажиров доставили в больницы.

Ранее в Башкирии загорелся автобус с туристами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами