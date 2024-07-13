Автобус с туристами перевернулся в Турции

Автобус с туристами перевернулся в провинции Мугла, на юго-западе Турции, пострадали несколько человек, четверо — получили серьезные ранения. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Авария произошла в поселке Акьяка. Отмечается, что водитель автобуса не смог затормозить, в результате чего транспортное средство столкнулось сначала с пекарней, а потом со стеной дома.

В центр экстренной помощи о случившемся сообщили очевидцы происшествия. После чего медицинские и пожарные бригады в короткие сроки прибыли на место ЧП, пострадавших увезли в близрасположенные больницы.

Предварительная причина ДТП — неисправность тормозов.

3 июля в еще одном турецком городе произошла авария с туристическим автобусом. На этот раз Манавгате в ДТП попало транспортное средство с туристами из России и Белоруссии. Водителя с тяжелыми травмами доставили, а также нескольких пассажиров доставили в больницы.

Ранее в Башкирии загорелся автобус с туристами.