В Подмосковье продолжают обновлять пешеходные переходы

В Московской области продолжают восстанавливать разметку пешеходных переходов на муниципальных и региональных трассах, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

По данным ведомства, с начала сезона специалисты выполнили 80% от всего запланированного объема работ.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что всего было обновлено почти 9,5 тыс. км линейной разметки, а также восстановлена разметка на 8,5 тыс. пешеходных переходах.

Он добавил, что еще в 27 городских округах работы продолжаются.

Гержик подчеркнул, что специалисты выполняют работы в сухую погоду ручным и механическим способами.