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В Днепре неизвестный мужчина крикнул военному фразу «Слава России»

«Страна.ua»: боец ВСУ подрался с жителем Днепра из-за фразы «Слава России»

Житель украинского города Днепра подошел к автомобилю, в салоне которого находился военнослужащий, и выкрикнул фразу «Слава России». Об этом сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

По информации журналистов, в результате между молодым человеком и бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) завязалась драка. Участники потасовки обменялись несколькими ударами, после чего житель населенного пункта отбежал в сторону.

«Видимо, скрылся», — говорится в материале.

Другие подробности произошедшего не уточняются.

9 июля в украинском городе Одессе неизвестные подожгли машину военнослужащего. Целью злоумышленников стал зеленый пикап. Местное издание «Страна.ua» рассказало, что транспортное средство сгорело дотла.

За несколько дней до этого в Одессе произошел аналогичный случай. Неизвестные сожгли автомобиль Volkswagen, принадлежавший бойцу ВСУ и стоявший во дворе одного из многоквартирных жилых домов. Машину подожгли ночью примерно в 1:00 (совпадает с мск), при этом прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли потушить огонь за 10 минут.

Ранее в Черновицкой области мужчина напал на сотрудника военного комиссариата во время перевозки.

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