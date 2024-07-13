В Москве задержали еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм

Сотрудники столичной полиции задержали еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве бизнес-коуча Натальи Закхайм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве не уточнили имя задержанного и его роль в преступной деятельности, сумма ущерба от которой в настоящее время оценивается более чем 3 млн рублей.

Предварительно установлено, что Закхайм вместе с сообщниками продавала в интернете обучающие курсы по инвестированию в недвижимость. После получения денег злоумышленники переставали выходить на связь с потенциальными клиентами.

Наталья Закхайм — бизнес-тренер, автор курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

О ее задержании вместе с мужем и сыном стало известно 12 июля. Сообщалось, что их подозревают в введении в заблуждение под предлогом продажи обучающих курсов по инвестициям.

13 июля сообщалось, что бизнес-коуча и ее супруга отправили в следственный изолятор.

Ранее в Москве задержали автора курсов по трейдингу.