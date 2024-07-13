Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм

МВД: полиция в Москве задержала еще одного фигуранта дела бизнес-коуча Закхайм

close
100%
andreykrasnov_lik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сотрудники столичной полиции задержали еще одного фигуранта уголовного дела о мошенничестве бизнес-коуча Натальи Закхайм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

В ведомстве не уточнили имя задержанного и его роль в преступной деятельности, сумма ущерба от которой в настоящее время оценивается более чем 3 млн рублей.

Предварительно установлено, что Закхайм вместе с сообщниками продавала в интернете обучающие курсы по инвестированию в недвижимость. После получения денег злоумышленники переставали выходить на связь с потенциальными клиентами.

Наталья Закхайм — бизнес-тренер, автор курса по инвестированию и книги «Все идеи Роберта Кийосаки в одной книге». Она называет себя одной из самых богатых учениц американского бизнесмена и автора книги «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки.

О ее задержании вместе с мужем и сыном стало известно 12 июля. Сообщалось, что их подозревают в введении в заблуждение под предлогом продажи обучающих курсов по инвестициям.

13 июля сообщалось, что бизнес-коуча и ее супруга отправили в следственный изолятор.

Ранее в Москве задержали автора курсов по трейдингу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами