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Стало известно, кто будет расследовать дело о крушении самолета в Подмосковье

Дело о крушении Sukhoi Superjet 100 будет расследовать центральный аппарат СК

Уголовное дело о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат Следственного комитета», — сказал собеседник агентства.

До этого в сети появились кадры крушения самолета Sukhoi Superjet 100 над лесополосой в подмосковной Коломне. Можно увидеть, как самолет совершает резкое снижение над лесополосой, а затем падает на землю, откуда поднимается большое черное облако дыма.

Также стало известно, что упавший в Подмосковье Sukhoi Superjet 100, принадлежащий авиапредприятию «Газпром авиа», должен был полететь в Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Борт упал в лесном массиве. В самолете было три члена экипажа. Среди населения никто не пострадал. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в Росавиации заявили о соответствии полета разбившегося SSJ 100 его плану.

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