В районе Харькова зафиксировали взрыв

Взрыв произошел в районе города Харькова на востоке Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное».

Журналисты рассказали, что звуки взрыва раздались за пределами населенного пункта. Незадолго до этого на всей территории Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации Украины для оповещения населения о возможной опасности, особый режим в регионе ввели около 15:58 мск. Тогда же сирены сработали в Одесской области.

Утром 13 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью в районе города Полтавы в центре Украины произошел сильный взрыв. Как он сказал, соответствующие звуки раздались со стороны военного аэродрома в пригороде.

После происшествия территорию воздушной гавани и прилегающих к ней объектов оградили блокпостами. Кроме того, в сторону аэродрома выехали машины скорой помощи.

До этого глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал о повреждении инфраструктуры в городе Никополе. Но он решил не уточнять, о каком именно сооружении идет речь.

Ранее за одну ночь на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области зафиксировали более 270 взрывов.