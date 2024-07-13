Криминалисты прибыли на место крушения «Суперджета» в Подмосковье

Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ работают на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100NEW-95 в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что следователи и криминалисты уже приступили к работе.

До этого глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о крушении самолета в Подмосковье.

Днем 12 июля пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По информации агентства ТАСС, перед падением воздушное судно находилось в воздухе более часа. Выяснилось также, что лайнер потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. По уточненной информации, самолет вылетел из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, самолет произвели в 2014 году. Его единственным эксплуатантом был «Газпром».

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Ранее в сети появились новые кадры падения «Суперджета».