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В Челябинске молодой человек стал фигурантом уголовного дела после драки со стрельбой

В Челябинске арестовали молодого человека после драки со стрельбой

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Молодого человека из Челябинска подозревают в участии в драке со стрельбой. Об этом сообщает 74.ru.

На молодого человека обратили внимание после массовой драки в Калининском районе города. Компания повалила молодого человека и начала избивать. Позже участники разбежались, но полиции удалось задержать восьмерых молодых людей, один из которых оказался в суде.

По версии следствия, 19-летний подозреваемый украл у ребенка телефон стоимостью 35 тысяч рублей.

Известно, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности. Суд учел эту характеристику россиянина и обстоятельства произошедшего, поэтому заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

В рамках закона за преступление молодой человек может получить срок до семи лет. Помимо этого, его могут обязать выплатить штраф в размере до десяти тысяч рублей.

Ранее в Приморье компания вооруженных людей разгромила ночной клуб.

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