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Стало известно о работе создателя ChatGPT над сверхсекретным проектом

Reuters: OpenAI работает над сверхсекретным проектом Strawberry

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Shutterstock

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, работает над новым проектом под кодовым названием Strawberry. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и внутренние документы.

Проект тщательно охраняется даже внутри OpenAI. Strawberry сосредоточен на том, чтобы искусственный интеллект (ИИ) не только генерировал ответы на вопросы пользователя, но и заранее планировал разные сценарии взаимодействия, а также автономно изучал интернет для глубокого исследования.

Как рассказали опрошенные сотрудники OpenAI, прежде модели искусственного интеллекта делать этого не умели.

До этого исследование ученых Дрю Горенца и Норберта Шварца выявило, что искусственный интеллект в ChatGPT 3.5 способен генерировать более смешные шутки, чем люди. В рамках эксперимента участники оценивали юмористические высказывания, созданные как людьми, так и ИИ.

В начале июня эксперт в области искусственного интеллекта, старший аналитик данных в ведущей международной консалтинговой компании Наталья Транкова рассказала, что OpenAI запускает версию ChatGPT для университетов. В компании разработали для вузов отдельный вариант корпоративной подписки. Новая версия чат-бота получила название ChatGPT Edu.

Ранее эксперт рассказал, какие изменения ждут iPhone после интеграции с ChatGPT.

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