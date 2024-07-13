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Пожар на нефтебазе в Ростовской области ликвидировали

Губернатор Ростовской области Голубев: пожар на нефтебазе ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 10:19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован», — написал чиновник.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. На месте ЧП работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе произошел в ночь на 13 июля в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Цимлянский район находится в восточной части Ростовской области, на берегу одноименного Цимлянского водохранилища.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь 13 июля над Ростовской, Белгородской и Курской областями были уничтожены четыре беспилотника ВСУ.

До этого в МЧС заявили, что в Ростовской области от оставленных на солнце стеклянных бутылок загорелась трава по принципу линзы. Ландшафтный пожар вспыхнул в Мясниковском районе. Пламя на площади в 1000 квадратных метров тушили сотрудники МЧС, добровольцы и казаки.

Ранее в Волгограде загорелся склад.

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