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Летящий в Минеральные Воды самолет совершит аварийную посадку в Нижневартовске

112: рейс Нижневартовск – Минеральные Воды совершит аварийную посадку

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Global Look Press

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100, летящий из Нижневартовска в Минеральные Воды, готовится к аварийной посадке в аэропорту назначения. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на источники.

По данным канала, у воздушного судна отказал генератор. На борту находятся 103 человека.

Позднее стало известно, что самолет совершил успешную посадку.

10 июля сообщалось, что легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря у поселка Камское Устье в Татарстане. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, а на его борту находились четыре человека, в числе которых был один несовершеннолетний. При падении самолет загорелся, а выжить удалось лишь одному мужчине, который был госпитализирован. Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело.

До этого в Бурятии экстренную посадку совершил легкомоторный самолет Ан-2. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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