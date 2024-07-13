Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье компания вооруженных людей разгромила ночной клуб

В Приморье компания мужчин с оружием напала на ночной клуб

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Жители Приморского края ворвались в клуб и устроили дебош. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в развлекательном заведении села Андреевка. На кадрах с места произошедшего заметно, как компания из нескольких человек попыталась войти, но охрана не позволила им это сделать. В результате мужчины начали кричать, достали оружие. Спустя некоторое время началась драка.

В результате компания прорвалась в заведение, дебоширы выстрелили в воздух несколько раз и разбили стены клуба. Помимо этого, мужчины угрожали посетителям.

Гостей клуба быстро эвакуировали. Известно, что в инциденте пострадали люди, но их количество не уточняется.

«Полиция уже проводит проверку по факту происшествия», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Baza, во время попытки прорваться мужчины говорили, что мстят за брата. По словам администрации, компания хотела бесплатно пройти на танцпол, но их не пропускали. После дебоша они скрылись.

Ранее в Петербурге ученик седьмого класса обстрелял из пневматики окна директора школы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами