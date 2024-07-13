В Приморье компания вооруженных людей разгромила ночной клуб

Жители Приморского края ворвались в клуб и устроили дебош. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в развлекательном заведении села Андреевка. На кадрах с места произошедшего заметно, как компания из нескольких человек попыталась войти, но охрана не позволила им это сделать. В результате мужчины начали кричать, достали оружие. Спустя некоторое время началась драка.

В результате компания прорвалась в заведение, дебоширы выстрелили в воздух несколько раз и разбили стены клуба. Помимо этого, мужчины угрожали посетителям.

Гостей клуба быстро эвакуировали. Известно, что в инциденте пострадали люди, но их количество не уточняется.

«Полиция уже проводит проверку по факту происшествия», – сообщается в публикации.

Как сообщает Telegram-канал Baza, во время попытки прорваться мужчины говорили, что мстят за брата. По словам администрации, компания хотела бесплатно пройти на танцпол, но их не пропускали. После дебоша они скрылись.

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