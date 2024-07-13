В Псковской области в многоквартирном доме произошел взрыв

В городе Опочка в Псковской области в пятиэтажном доме произошел взрыв бытового газа, пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, утром 13 июля в Опочке в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Сещевской произошел взрыв бытового газа. Пострадали два человека, их госпитализировали. Также повреждения получили три квартиры и два автомобиля.

Пожарные ликвидировали огонь в течение 15 минут.

18 июня в Подмосковье в подвале жилого дома взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в городе Лобне. Двое слесарей управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале одного из жилых домов, во время сварки произошел взрыв газового баллона.

До этого в Татарстане два человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме. Инцидент произошел 14 мая в селе Усады.

Ранее в «Мосгазе» опровергли версию со взрывом газа в Западном Дегунино.