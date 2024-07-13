У северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил в Тихом океане зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, сейсмическое явление произошло в 16:26 (8:26 по московскому времени).

«Эпицентр располагался в 163 км юго-западнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 51 км», — сказала Семенова.

Она отметила, что колебания силой до 2 баллов могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревогу цунами не объявляли.

9 июля власти Усть-Камчатского района Камчатского края объявили о введении повышенной готовности из-за увеличения угрозы землетрясений. По словам главы района Олега Бондаренко, все силы и ресурсы района переведены в постоянную работу и готовность.

8 июля в акватории Камчатского залива у восточного побережья полуострова зарегистрировали два землетрясения с магнитудой 6,4 и 6,0.

Ранее ученые создали ИИ для точного предсказания извержений вулканов.