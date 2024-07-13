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Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составляет 200 «квадратов»

Голубев: площадь пожара на нефтебазе после атаки БПЛА составила 200 «квадратов»

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Цимлянском районе Ростовской области около 04:00 (мск) в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Василий Голубев.

«По состоянию на 08:00 (мск) площадь пожара — 200 кв.м. К месту тушения прибыл пожарный поезд», — написал он.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Ему присвоили третий ранг. В данный момент на месте ЧП работают пожарные расчеты, задействовано 49 человек и 14 единиц техники.

Пожар на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области произошел в ночь на 13 июля в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Цимлянский район находится в восточной части Ростовской области, на берегу одноименного Цимлянского водохранилища.

Министерство обороны России сообщило, что за ночь 13 июля над Ростовской, Белгородской и Курской областями за ночь были уничтожены четыре беспилотника ВСУ.

Ранее российские военные сбили четыре ракеты ATACMS и десятки дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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