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Роспотребнадзор контролирует информацию о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор взял на контроль данные о неизвестном заболевании в Нигерии

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестном заболевании в Нигерии, от которого могли пострадать более 50 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По неофициальным данным, в нигерийской общине района Кулани штата Гомбе произошла вспышка неизвестного заболевания, которое характеризуется головными болями, подъемом температуры тела, болями в животе и желтухой. Его причина пока не установлена.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что в России в пунктах пропуска через государственную границу в постоянном режиме работает система «Периметр», позволяющая анализировать эпидемические риски и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

В мае в Японии фиксировался рекордный рост числа случаев заражения гемолитической стрептококковой инфекцией, которая может привести к летальному исходу. Как позже пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, пандемия такого заболевания невозможна, поскольку оно не имеет потенциала для массового распространения.

Ранее россиянам объяснили, как избежать заражения крысиным гепатитом.

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