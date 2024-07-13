Суд Эквадора вынес приговор фигурантам дела об убийстве кандидата в президенты

Суд по уголовным делам Эквадора приговорил к 34 годам и восьми месяцам лишения свободы двух соучастников убийства кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио. Об этом сообщается на странице генеральной прокуратуры страны в соцсети X.

На основании представленных прокуратурой доказательств судьи единогласно признали виновным Карлоса Эдвина Ангуло как соучастника убийства и приговорили его к 34 годам и восьми месяцам лишения свободы. Такое же наказание суд назначил еще одной соучастнице — Лауре Дайянаре Кастильо.

Приговоры были также вынесены в отношении трех пособников. Им дали по 12 лет заключения.

Кандидат в президенты Эквадора Вильявисенсио был застрелен 9 августа 2023 года после предвыборного митинга в столице страны Кито, когда выходил из здания одного из учебных заведений. Ему в голову попали трижды, из-за чего он скончался практически мгновенно. Очевидцы рассказали, что всего было произведено около 30 или 40 выстрелов. Нападавшие бросили в 20 метрах от места происшествия гранату, но она не взорвалась. Политик неоднократно получал угрозы и был известен как враг мафии и борец с коррупцией. После произошедшего в стране ввели режим чрезвычайного положения и объявили национальный траур.

Ранее суд вынес приговор обвиняемому в гибели экс-главреда «Газеты.Ru».