В деле экс-замглавы Минобороны Иванова могут появиться новые обвиняемые

В уголовном деле об особо крупной взятке, в которой обвиняется бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста экс-замминистра.

Согласно документу, уголовное дело было возбуждено 23 апреля 2024 года в отношении самого Иванова, а также бизнесменов Сергея Бородина, Александра Фомина и неустановленных лиц.

В постановлении суда отмечается, что срок содержания экс-замминистра под стражей, а также арестованных по тому же делу Бородина и Фомина продлевается до 23 сентября. Счета и активы всех фигурантов арестованы в рамках обеспечительных мер.

До этого стало известно, что сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет 1 млрд 185 млн рублей. Адвокаты замминистра в свою очередь утверждали, что эта цифра «взята с потолка». По версии следствия, Иванов не получал взяток в привычном смысле слова, например, в конвертах, однако бесплатно пользовался очень дорогостоящими услугами компаний.

Ранее военный суд продлил арест главного кадровика Минобороны Кузнецова.