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Москвичам рассказали о погоде 13 июля

Росгидрометцентр пообещал жару до +31℃ и переменную облачность в Москве

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Росгидрометцентр пообещал жару до 31℃ и переменную облачность в Москве в субботу, 13 июля. Об этом сообщается на сайте организации.

Днем температура в столице поднимется до 29-31℃, а затем резко опустится до плюс 18℃ ночью. Скорость юго-западного ветра при этом составит 5-10 м/с, а атмосферное давление — 748 мм ртутного столба. В Подмосковье ожидается более значительный температурный разброс — дневная температура 27-32℃, а также ночное похолодание до 15℃.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, что в России за сутки зафиксировали 39 рекордов жары.

По словам синоптика, температурный рекорд 1890 года обновился в Москве, 2 июля в столице воздух прогрелся до плюс 32 градусов. До этого рекорд составил плюс 31,9 градуса. Также рекордная жара была во вторник в Запорожье, Брянске, Твери, Туле, Владимире, Владивостоке, Вологде.

Ранее москвичам рассказали, когда в столице спадет жара.

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