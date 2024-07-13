Пожар в швейном цеху в Подмосковье локализовали

Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тыс. «квадратов». Об этом сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. От огня пострадали торговые ряды вблизи. Из людей никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

В четверг, 11 июля, в Подольске вспыхнула мансарда девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Огонь распространился на квартиры верхних этажей.

В тот же день в Химках загорелся цех по производству керамических плит. По данным Telegram-канала SHOT, пожар распространился на 5 тыс. квадратных метров. Сотрудники МЧС сообщали о подготовке вертолета для тушения с воздуха.

Очевидцы рассказали о том, что на территории загоревшегося цеха были слышны сильные хлопки. На месте также увидели реанимобиль.

Ранее очевидцы показали видео пожара на крыше жилого дома в Подольске.