Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каждый четвертый россиянин успел приобрести квартиру в ипотеку по льготным условиям

Больше половины россиян купили квартиру в ипотеку в качестве инвестиции

close
100%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Значительная доля (более 60%) опрошенных россиян приобрели квартиру в ипотеку в качестве инвестиций, а каждый шестой респондент (18%) купил квартиру с целью сохранения сбережений. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Выяснилось, что каждый четвертый россиянин (25%) успел приобрести квартиру в ипотеку по льготным условиям, но подавляющее большинство опрошенных (75%) хотели, но еще не успели этого сделать.

Опрос также показал, что потребность в покупке жилья у многих россиян либо уже реализована, либо они в принципе в настоящее время не думают о приобретении жилья. Так, по результатам опроса, у 58% уже есть собственное жилье и поэтому они брать ипотеку не планируют, а 10% в принципе не ощущают такой потребности.

В ходе опроса также был задан вопрос, с какой целью была приобретена квартира в ипотеку. Выяснилось, что с целью улучшения жилищных условий купили недвижимость только 8% опрошенных. Еще 4% приобрели квартиру для детей/родителей.

«Любопытно, что значительная доля (более 60%) опрошенных приобрели квартиру в ипотеку в качестве инвестиций: примерно половина (32%) из них планирует сдавать квартиру, а вторая половина (31%) планируют перепродать или уже перепродали. А каждый шестой респондент (18%) купил квартиру с целью сохранения сбережений. То есть большая часть опрошенных, которые приобрели квартиру в ипотеку, по сути являются инвесторами. В этой связи ограничения, связанные с целевым использованием госпрограмм, выглядят своевременными», — прокомментировала Алина Ларионова, директор по продажам Level Group.

Ранее эксперт рассказал, что происходит с рынком после отмены льготной ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами