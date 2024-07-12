Даванков планирует создать группу по спасению YouTube в России

Заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков предложил главе Минцифры России Максуту Шадаеву создать рабочую группу, которая будет отвечать за сохранение функционирования видеохостинга YouTube в России. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на соответствующее письмо.

«Призываю вас, уважаемый Максут Игоревич, создать рабочую группу по спасению YouTube в России», — говорится в документе.

Политик отметил, что прекращение работы сервисов Google приведет к серьезным последствиям. В частности, речь идет об ограничении доступа к информации и возможном замедлении интернета в России из-за перегрузки отечественных сетей.

До этого близкий к администрации президента источник сообщил «Газете.Ru», что в сентябре в России планируют окончательно заблокировать YouTube. Эту информацию подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур. В Кремле пояснили, что речь идет не о блокировке, а о проблеме с оборудованием, которое более двух лет никак не обновляется после введения санкций.

В партии «Новые люди» предупредили о последствиях остановки серверов Google Global Chace.

Ранее аналитики объяснили, почему прекращение работы YouTube в России неизбежно.