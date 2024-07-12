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В Росавиации заявили о соответствии полета разбившегося SSJ 100 его плану

Росавиация: потерпевший крушение SSJ 100 осуществлял полет согласно плану

Потерпевший крушение Sukhoi Superjet 100 осуществлял полет согласно плану полета, который подается органам управления воздушным движением и должен быть ими согласован. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала «Россия-24».

«Воздушное судно осуществляло полет в соответствии с принятым планом полета, в соответствии с поступившей заявкой и одобренной оперативными органами Единой системой организации воздушного движения», - сказал руководитель ведомства.

12 июля пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Московской области во время тестового полета. Борт упал в лесном массиве. В салоне, как сообщается, находилось три члена экипажа, они не выжили.

Самолет вылетел из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Воздушное судно было произведено в 2014 году, эксплуатантом лайнера являлось ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Как выяснилось, за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание. Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения. На место ЧП были направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России. Эксперты сумели отыскать черные ящики потерпевшего крушение Superjet.

Ранее в сети появились кадры с места падения самолета.

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Крушение «Суперджета»
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