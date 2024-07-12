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Киев объявил о продаже «Украины»

Украинское правительство продаст гостиницу «Украина» за 25 миллионов долларов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Киевская гостиница »Украина» была выставлена на продажу, ее стоимость составляет $25 млн, что приравнивается к чуть более чем 2 млрд рублей. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия «Отель «Украина»», — написал парламентарий.

Соответствующее решение принял кабмин. Приобрести гостиницу можно в ходе электронного аукциона.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что правительство страны планирует выставить в текущем году на продажу порядка 1,5 тысячи объектов государственного имущества. По его словам, Украина сможет выручить от этого порядка $104 млн или 9 млрд рублей.

До этого сообщалось, что решение о продаже гостиницы было принято из-за долгов. В отеле ежемесячно проходят около 15 конференций, посетителям предлагают залы вместимостью от 10 до 250 человек. Однако из-за военного положения в стране гостиница накопила порядка 45 млн гривен или около 105 млн рублей долга.

Ранее на Украине заявили о продаже конфискованного у бизнесмена завода.

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