Киев объявил о продаже «Украины»

Киевская гостиница »Украина» была выставлена на продажу, ее стоимость составляет $25 млн, что приравнивается к чуть более чем 2 млрд рублей. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия «Отель «Украина»», — написал парламентарий.

Соответствующее решение принял кабмин. Приобрести гостиницу можно в ходе электронного аукциона.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отметил, что правительство страны планирует выставить в текущем году на продажу порядка 1,5 тысячи объектов государственного имущества. По его словам, Украина сможет выручить от этого порядка $104 млн или 9 млрд рублей.

До этого сообщалось, что решение о продаже гостиницы было принято из-за долгов. В отеле ежемесячно проходят около 15 конференций, посетителям предлагают залы вместимостью от 10 до 250 человек. Однако из-за военного положения в стране гостиница накопила порядка 45 млн гривен или около 105 млн рублей долга.

Ранее на Украине заявили о продаже конфискованного у бизнесмена завода.