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СОГАЗ заявил о готовности выплатить компенсации после крушения Superjet

РБК: СОГАЗ заявил о готовности выплатить компенсации после крушения Superjet

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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Страховая компания СОГАЗ, застраховавшая самолет Sukhoi Superjet 100, который упал недалеко от Коломны в Московской области, готова выплатить все положенные компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что по договору застраховано воздушное судно, гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье членов экипажа.

«СОГАЗ... готов осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании», — добавили в пресс-службе.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Московской области во время тестового полета. Он упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. О пострадавших на земле не сообщалось.

Воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Самолет произвели в 2014 году, эксплуатантом лайнера являлось ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа». Отмечалось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание. Следственный комитет завел уголовное дело по факту крушения. На место происшествия были направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России. Черные ящики потерпевшего крушение Superjet пока не были найдены.

Ранее сообщалось, что отказ обоих двигателей мог стать причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье.

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Крушение «Суперджета»
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