В Москве неизвестный подкрался к женщине и ударил ее по голове

На востоке Москвы мужчина напал на прохожую и ударил ее по голове. Агрессора задержали сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел рядом с промышленным объектом на Черницынском проезде, сотрудники которого вызвали правоохранителей. Прибывшие на место росгвардейцы пообщались с потерпевшей — женщина рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ней сзади и ударил ее по голове.

«По указанным приметам сотрудники вневедомственной охраны задержали 52-летнего уроженца республики Мордовии и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

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