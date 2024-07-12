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В Москве неизвестный подкрался к женщине и ударил ее по голове

На востоке Москвы уроженец Мордовии ударил женщину по голове, его задержали

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Телеграм-канал Росгвардия. Москва

На востоке Москвы мужчина напал на прохожую и ударил ее по голове. Агрессора задержали сотрудники вневедомственной охраны столичного ГУ Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел рядом с промышленным объектом на Черницынском проезде, сотрудники которого вызвали правоохранителей. Прибывшие на место росгвардейцы пообщались с потерпевшей — женщина рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ней сзади и ударил ее по голове.

«По указанным приметам сотрудники вневедомственной охраны задержали 52-летнего уроженца республики Мордовии и доставили его в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — уточнили в ведомстве.

До этого в центре Москвы посетитель бара ранил повара ножом под камерой видеонаблюдения.

Ранее пассажирка московского метро рассказала, как они с подругой отбились от женщины с ножом.

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