Глава СК потребовал доклад по расследованию дела о крушении «Суперджета»

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о крушении самолета в Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Поручение доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах Бастрыкин дал исполняющему обязанности главе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Виктору Козлову.

До этого руководитель Росавиации Дмитрий Ядров прибыл на место крушения самолета.

Днем 12 июля пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По информации агентства ТАСС, перед падением воздушное судно находилось в воздухе более часа. Выяснилось также, что лайнер потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. По уточненной информации, самолет вылетел из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, самолет произвели в 2014 году. Его единственным эксплуатантом был «Газпром».

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Ранее были опубликованы кадры с места крушения самолета в Подмосковье.