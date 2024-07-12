Глава Росавиации прибыл на место крушения «Суперджета»

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров находится на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100NEW-95. Об этом сообщается в Telegram-канале официального представителя ведомства Артема Кореняко.

По его словам, на месте работают пожарные подразделения. Туда же направлены спасатели отряда «Центроспас» и центра «Лидер» МЧС России в составе более 30 специалистов и семь единиц техники.

В операции также задействован вертолет Ми-8 с сотрудниками Московской региональной поисково-спасательной базы на борту.

Днем 12 июля пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По информации агентства ТАСС, перед падением воздушное судно находилось в воздухе более часа. Выяснилось также, что лайнер потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. По уточненной информации, самолет вылетел из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, самолет произвели в 2014 году. Его единственным эксплуатантом был «Газпром».

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Ранее были опубликованы кадры с места крушения самолета в Подмосковье.