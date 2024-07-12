Ряд экспертиз проведут после падения самолета в Подмосковье

В рамках расследования падения самолета вблизи подмосковной Коломны будет проведен ряд экспертиз, включая техническую. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе техническая», — рассказал источник.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. Борт упал в лесном массиве.

В самолете было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По уточненной информации, воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

После трагедии Следственный комитет завел уголовное дело.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее в сети появились кадры с места падения самолета.