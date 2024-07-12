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Следствие изъяло документы по ремонту упавшего в Подмосковье «Суперджета»

ТАСС: следователи изымают документы, связанные с ремонтом упавшего «Суперджета»

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Владимир Астапкович/РИА Новости

После крушения самолета в Подмосковье следователи изымают документацию, связанную с ремонтом лайнера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что на заводе, где ремонтировался лайнер, начались следственные действия. Изымаются в том числе документация на самолет и образцы топлива для проведения экспертиз.

Днем 12 июля пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, самолет упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

По информации агентства ТАСС, перед падением воздушное судно находилось в воздухе более часа. Выяснилось также, что лайнер потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. По уточненной информации, самолет вылетел из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, самолет произвели в 2014 году. Его единственным эксплуатантом был «Газпром».

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее было названо точное место падения самолета Sukhoi Superjet.

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