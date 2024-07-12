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В Нижнем Новгороде ввели план «Перехват» и устроили погоню за Mercedes

МВД: в Нижегородской области полиция ввела план «Перехват»

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Правоохранительные органы объявили план «Перехват» из-за легкового автомобиля, устроившего таран в Щербинках в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает издание »NN.RU» со ссылкой на источник в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

«Предварительно известно, что дорожные полицейские преследовали злоумышленника, который нарушил закон на территории другого региона», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в настоящее время в регионе объявлен план «Перехват». Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой сообщать любую значимую информацию о местонахождении автомобиля Mercedes черного цвета.

Инцидент, о котором идет речь, произошел на проспекте Гагарина недалеко от торгового центра «Гагаринский». Mercedes стал разворачиваться через встречную полосу движения, в результате чего протаранил несколько авто. Затем водитель на большой скорости скрылся с места происшествия. По данным «NN.RU» за ним гнались сотрудники Госавтоинспекции.

До этого сообщалось, что в Дагестане автомобиль марки Lada Priora протаранил микроавтобус «Газель».

Ранее появились подробности массового ДТП на Смоленском бульваре в Москве.

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