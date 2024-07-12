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Психологи оказывают помощь 16 детям, освобожденным из заточения в Уфе

Минздрав рассказал о состоянии детей, освобожденных из заточения в Уфе

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Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Ольга Панчихина заявила, что психологи оказывают необходимую помощь 16 детям, освобожденным из заточения в Уфе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Панчихиной, ситуация находится на контроле в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Башкирии.

«Психологи и другие специалисты приюта и центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей оказывают всю необходимую помощь», — сказала омбудсмен.

Как заявили агентству ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, медики осмотрели четверых из 16 освобожденных в Уфе детей, показаний для их госпитализации нет.

12 июля следователи задержали в Уфе двух граждан Таджикистана Махмадамина и Шахмода, которые открыли нелегальную религиозную школу (медресе) и долгое время удерживали в съемной квартире детей от четырех до 16 лет. Несовершеннолетних били и всячески истязали, например, клеймили раскаленным железом, ломали пальцы и избивали резиновыми палками, запрещая при этом жаловаться родителям.

Ранее сообщалось, что в Приморье мигрант угрожал мужчине и женщине и оскорбил их по национальному признаку.

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