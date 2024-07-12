Упавший в Подмосковье Superjet выходил на связь через 4 минуты после вылета

Экипаж потерпевшего крушения в Московской области Superjet 100 последний раз выходил на связь через 4 минуты после вылета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолет совершил взлет в 14:52 по московскому времени. В 14:56 мск экипаж в последний раз выходил на связь с диспетчером аэропорта», — сообщили там.

По предварительным данным, во время нештатной ситуации он находится на высоте около 900 метров.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. На борту было три члена экипажа, они не выжили. Среди населения никто не пострадал.

Воздушное судно вылетало из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково. Самолет произвели в 2014 году, «Газпром» был его единственным эксплуатантом, сообщал ТАСС со ссылкой на авиаслужбы. Выяснилось, что за три часа до трагедии борт проходил техническое обслуживание.

После трагедии Следственный комитет завел уголовное дело. Также в сети появились кадры с места падения самолета.

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Ранее сообщалось, что «Суперджет» перед падением в Подмосковье успел подать сигнал бедствия.