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Названы утренние ритуалы для идеального дня

Редакция Pravda.Ru выяснила, что йога по утрам снижает стресс

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Depositphotos

Редакция Pravda.Ru со ссылкой на экспертов перечислила простые, но эффективные утренние ритуалы, которые обеспечат заряд бодрости и хорошее самочувствие на весь день.

Специалисты советуют натощак выпивать стакан теплой воды, чтобы перезапустить процессы в организме и улучшить пищеварение. Также стоит сделать легкую зарядку, например упражнение «Вибрация» по технике Кацудзо Ниши, которое простимулирует лимфоток.

Отмечается, что 5-10 минут массажа сухой щеткой улучшит состояние кожи. Кроме того, по утрам полезна йога для запуска пищеварения и снижения уровня стресса.

Не стоит забывать и о сбалансированном завтраке. Это могут быть каша с орехами, яйца с авокадо или омлет со свежими овощами.

Терапевт и диетолог Пол Дейдон до этого рассказал, что брокколи, шпинат, брюссельская капуста, морковь и батат помогут разнообразить завтрак и похудеть.

Брокколи, по его словам, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение и нормализует уровень сахара в крови. Врач посоветовал добавлять ее в омлеты или яичницу. Брюссельская капуста обладает похожими свойствами.

Богатый железом и кальцием шпинат можно использовать в салатах или омлете, отметил врач.

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