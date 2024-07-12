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Мигранта, оскорблявшего приморцев по национальному признаку на парковке, арестовали

В приморском Артеме арестовали оскорблявшего русских мигранта

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Прокуратура Приморского края

В Приморском крае суд заключил иностранного гражданина, оскорблявшего местных жителей, под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ходе заседания подозреваемый просил оставить его под домашним арестом, однако суд, учитывая инкриминируемое ему преступление (статья УК РФ «Действия, направленные на уничижение человеческого достоинства по признаку национальности, совершенные публично, с угрозой применения насилия»), пришел к выводу, что более мягкая мера пресечения не обеспечит надлежащего поведения фигуранта. По данной статье мужчине грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.

Инцидент с участием приезжего произошел в городе Артеме. Мужчина, паркуя машину, заблокировал другие транспортные средства. Когда местные жители попросили его переставить авто, водитель разозлился и начал унижать обратившихся к нему людей по национальному признаку. Очевидцы сняли это на камеру, позже кадрами заинтересовались правоохранители.

Ранее в Нальчике родителей школьников оштрафовали за отказ слушать гимн России.

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