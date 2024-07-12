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Названо точное место падения самолета Sukhoi Superjet

Глава Коломны Гречищев назвал место падения Sukhoi Superjet

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 упал в лесу. Об этом заявил глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев в Telegram-канале.

«Определили точное место падения самолета — это лесной массив около деревни Большое Карасево», — заявил он.

Гречищев добавил, что угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет.

Глава Коломны выехал на место падения Sukhoi Superjet. В настоящее время место происшествия оцеплено, работают экстренные службы. Причины падения судна находятся на выяснении.

Самолет, о котором идет речь, разбился под Коломной после вылета на испытания с аэродрома Жуковский.
По предварительной информации, он разбился после взлета. На борту находились три члена экипажа. Позже в сети появилось видео первых секунд после крушения самолета SSJ в Подмосковье.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее на место крушения Superjet вылетел глава Росавиации.

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