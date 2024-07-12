Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи: ходьба по лестнице снижает стресс и укрепляет сердце

Кардиолог Кондрахин: ходьба по лестнице полезна для сердца и психического здоровья

close
100%
Shutterstock/evgeniykleymenov

Ходьба по лестнице благотворно влияет на здоровье человека, в том числе на его сердечно-сосудистую систему. От такого вида движения сгорает адреналин, который может негативно воздействовать на сердце, объяснил врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин «Пятому каналу».

В целом любой спорт способствует тому, что организм лучше прокачивает кровь, снабжая ею мозг, укрепляется сердечная мышца, отметил врач. Ходьба по лестнице отличается тем, что она дает организму полную «загрузку», заставляя человека переносить свой вес в полном объеме со ступеньки на ступеньку.

«Считается, что 30-минутная ходьба интенсивная, то есть не бег — это тот минимум, который позволяет тренировать сердце. И сердце будет работать достаточно хорошо и эффективно — даже у пожилых людей», — подчеркнул Кондрахин.

Он посоветовал отдавать предпочтение лестницам, а не лифтам, особенно пожилым людям. Помимо прочего, это снижает уровень стресса, «сжигая» все накопленные внутри неприятности, считает кардиолог.

«Все это сгорит в мышцах», — заключил он.

Ученые ранее выяснили, что подъем на более чем 50 лестничных ступеней в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Особенно полезна ходьба по лестнице оказалась для людей с наиболее высоким риском болезней сердца.

Ранее россиянам объяснили, как с помощью спорта побороть стресс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами