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В ОАК назвали год начала эксплуатации упавшего в Подмосковье самолета

ОАК: упавший в Подмосковье самолет находился в эксплуатации с 2014 года

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что упавший в Подмосковье самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 находился в эксплуатации с 2014 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В ОАК уточнили, что специалисты разработчика и производителя окажут все необходимое содействие в расследовании аварии.

«Авиационный инцидент произошел с самолетом, находящимся в эксплуатации в авиакомпании, выпущенным в 2014 году. Самолет выполнял перегоночный рейс в аэропорт без пассажиров на борту», — сказано в сообщении корпорации.

Днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья упал самолет Sukhoi Superjet 100. По данным источника Telegram-канала Shot, на борту было три человека — экипаж с пилотами-тестировщиками. Росавиация проверяет сообщения о падении самолета.

По информации агентства ТАСС, перед падением воздушное судно находилось в воздухе более часа. Выяснилось также, что лайнер потерпел крушение через три часа после технического обслуживания. По уточненной информации, самолет вылетел из Луховиц, где находится авиационный завод им. П. А. Воронина во Внуково.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы, самолет произвели в 2014 году. Его единственным эксплуатантом был «Газпром».

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