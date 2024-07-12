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Психологи назвали россиянам три главных черты токсичного человека

Психолог Ким: токсичные люди постоянно чем-то недовольны и жалуются

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Freepik.com

Общение с токсичным человеком может испортить настроение и в перспективе негативно сказаться на психике. Вычислить такого знакомого можно по трем основным критериям, рассказала «Пятому каналу» психолог Вероника Ким.

По словам специалиста, токсичные люди все время выражают недовольство, чем-то жалуются или ворчат. В любой ситуации они могут найти повод для того, чтобы испортить настроение окружающим.

Второй признак – это любовь к сплетням и различным скандалам.

«Тут важно знать, что если [токсичные люди] обсуждают с вами кого-то, значит, они могут обсуждать и вас», — отметила Ким.

У подобных людей есть склонность к тому, чтобы командовать и все время всех контролировать. Признаки некоторой токсичности могут периодически проявляться у любого человека, поэтому важно отслеживать их у себя и становиться источником распространения негатива, заключила психолог.

Напомним, специалисты считают, что самая здоровая реакция на токсичное окружение — как можно скорее выйти из него. В случае если общаться все-таки необходимо, они советуют подарить что-то такому человеку, так как подарок может снизить злобу и негатив по отношению к тому, кто его преподнес.

Психолог ранее объяснила, как понять, что вы находитесь в токсичных отношениях.

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