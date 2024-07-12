В связи с крушением пассажирского самолета в Подмосковье сформирована комиссия

В связи с крушением самолета Sukhoi Superjet 100 сформирована комиссия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Отмечается, что сформированная комиссия уже приступает к работе.

До этого стало известно, что глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев выехал на место падения самолета.

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение днем 12 июля в Коломенском районе Подмосковья во время тестового полета. По данным МЧС, борт упал в лесном массиве. По предварительной информации, все три члена экипажа на борту не выжили. Среди населения никто не пострадал. Следственный комитет завел дело после крушения пассажирского лайнера

Также в сети появились первые кадры с места падения самолета в Коломенском районе Подмосковья.

Ранее в Росавиации прокомментировали крушение Superjet в Подмосковье.