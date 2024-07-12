Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова высказалась о смене политического курса Франции

Захарова: Россия не ожидает перемен во внешнеполитическом курсе Франции

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия не надеется на возможное изменение во внешней политике Франции. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Никаких иллюзий относительно возможностей серьезных перемен во французской внешней политике, которая утратила свои былые галльские традиции и которая сейчас обслуживает исключительно интересы Вашингтона и Брюсселя, мы не питаем», — сказала дипломат.

До этого Захарова заявила, что действия Франции по конфликту на Украине приближают прямое столкновение с РФ. Также дипломат назвала «историческим позором» Парижа празднование в честь годовщины высадки союзников в Нормандии, куда не были приглашены российские представители.

В начале июня премьер Франции Габриэль Атталь заявил о возможной отправке военных инструкторов на Украину. По его словам, с самого начала боевых действий Париж принимал участие в обучении украинских военнослужащих. При этом до сих пор инструкторы никогда не находились на территории Украины, подчеркнул глава кабмина республики.

Ранее Марин Ле Пен назвала публикацию МИД России с ее фото провокацией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами