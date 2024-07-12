Захарова высказалась о смене политического курса Франции

Россия не надеется на возможное изменение во внешней политике Франции. С таким заявлением выступила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Никаких иллюзий относительно возможностей серьезных перемен во французской внешней политике, которая утратила свои былые галльские традиции и которая сейчас обслуживает исключительно интересы Вашингтона и Брюсселя, мы не питаем», — сказала дипломат.

До этого Захарова заявила, что действия Франции по конфликту на Украине приближают прямое столкновение с РФ. Также дипломат назвала «историческим позором» Парижа празднование в честь годовщины высадки союзников в Нормандии, куда не были приглашены российские представители.

В начале июня премьер Франции Габриэль Атталь заявил о возможной отправке военных инструкторов на Украину. По его словам, с самого начала боевых действий Париж принимал участие в обучении украинских военнослужащих. При этом до сих пор инструкторы никогда не находились на территории Украины, подчеркнул глава кабмина республики.

Ранее Марин Ле Пен назвала публикацию МИД России с ее фото провокацией.