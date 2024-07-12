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МЧС России опубликовало заявление о крушении самолета в Подмосковье

МЧС: Superjet 100 упал в лесном массиве, в самолете находились три члена экипажа

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в лесном массиве. Об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

«Борт упал в лесном массиве. В самолете находились три члена экипажа. Жертв среди населения нет», — говорится в сообщении.

В МЧС также подтвердили, что никому из членов экипажа спастись не удалось.

До этого стало известно, что Superjet был произведен в 2014 году и эксплуатировался «Газпромом».

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко сообщил, что крушение произошло около 15:00 по московскому времени.

Самолет разбился днем 12 июля. Воздушное судно потерпело крушение в районе деревень Апраксино и Малое Карасево. Очевидцы рассказали журналистам, что сначала борт резко накренился, а затем пошел на снижение и врезался в землю.

На борту разбившегося самолета не было пассажиров, а только три члена экипажа — штурман и двое пилотов.

Ранее были опубликованы первые кадры крушения самолета.

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Крушение «Суперджета»
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